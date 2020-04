«Ma lo vuoi capire?» di Tommaso Paradiso: testo, significato e recensione (Di venerdì 17 aprile 2020) A mezzanotte Tommaso Paradiso non dorme ed è inevitabile per uno che (come dichiara nel suo pezzo Ma lo vuoi capire?, fresco di release) «mi diverto, solitamente, dopo le 18 e la mattina e quello che è». A mezzanotte Tommaso Paradiso ha riscoperto il piacere di condividere con i suoi fan pezzi del suo quotidiano in quarantena. Cose come regalare biglietti dei suoi live con sarabande e quiz, cantare entusiasta Sampei giocando con il cane o brindando con la sua Carolina. E donare nuovi singoli come antidoto a questi tempi duri. L'ultimo in ordine di tempo è stato rilasciato proprio alla mezzanotte del 17 aprile. Si intitola Ma lo vuoi capire? e segue Andrà tutto bene inciso qualche giorno fa con Elisa, frutto di una diretta in cui è stato scritto con l'artista e i fan di entrambi (i ricavi andranno alla Protezione Civile). Come ... Leggi su gqitalia «Ma lo vuoi capire?» - Tommaso Paradiso canta l’amore come senso della vita

Ma Lo Vuoi Capire? è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso dal 17 aprile

Tommaso Paradiso - arriva il nuovo singolo “Ma lo vuoi capire?” (Di venerdì 17 aprile 2020) A mezzanottenon dorme ed è inevitabile per uno che (come dichiara nel suo pezzo Ma lo?, fresco di release) «mi diverto, solitamente, dopo le 18 e la mattina e quello che è». A mezzanotteha riscoperto il piacere di condividere con i suoi fan pezzi del suo quotidiano in quarantena. Cose come regalare biglietti dei suoi live con sarabande e quiz, cantare entusiasta Sampei giocando con il cane o brindando con la sua Carolina. E donare nuovi singoli come antidoto a questi tempi duri. L'ultimo in ordine di tempo è stato rilasciato proprio alla mezzanotte del 17 aprile. Si intitola Ma lo? e segue Andrà tutto bene inciso qualche giorno fa con Elisa, frutto di una diretta in cui è stato scritto con l'artista e i fan di entrambi (i ricavi andranno alla Protezione Civile). Come ...

trilli021 : RT @Francym97: “Oh ma lo vuoi capire? che senza di te pure il vino buono sa di aranciata e che la notte non sa di niente, non prende gusto… - lemanilegate : oh, ma lo vuoi capire che senza di te trascino male anche la spesa? - denisemarullo : Oh ma lo vuoi capire? Si o no? Che senza di te trascino male anche la spesa. Che la marcia non entra, la chiave non… - LaCuochina : Giustamente non bastava tutto questo, doveva pure arrivare un nuovo singolo di Tommaso Paradiso a destabilizzare il… - _sunset_rf : Questo video mi fa piangere: mi fa capire quando Harry abbia davvero lottato in tutti questi anni e ancora lo fa; p… -