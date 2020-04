“Luca Argentero è diventato papà”, la gaffe di Lorella Cuccarini e l’imbarazzo di Alberto Matano (Di venerdì 17 aprile 2020) Lorella Cuccarini è caduta in una gaffe che ha fatto sorridere molto, soprattutto il suo compagno di avventura a La vita in diretta, Alberto Matano, che si è guardato intorno smarrito. La conduttrice ieri ha salutato il pubblico dicendo: "Dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera, perché c'è l'ultima puntata di Doc nelle tue mani con Luca Argentero che tra l'altro è diventato anche papà, quindi congratulazioni" ma, a quanto pare, l'attore e Cristina Marino erano a casa a vedere la tv. Leggi su fanpage Doc-Nelle tue mani - Pierdante Piccioni : “Luca Argentero riesce a…” (Di venerdì 17 aprile 2020)è caduta in unache ha fatto sorridere molto, soprattutto il suo compagno di avventura a La vita in diretta,Matano, che si è guardato intorno smarrito. La conduttrice ieri ha salutato il pubblico dicendo: "Dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera, perché c'è l'ultima puntata di Doc nelle tue mani con Lucache tra l'altro èanche papà, quindi congratulazioni" ma, a quanto pare, l'attore e Cristina Marino erano a casa a vedere la tv.

Teresasalvati_ : RT @anit_rap: LUCA ARGENTERO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ. #DOCNelleTueMani - RitaOrsini97 : RT @mikysunny: COMUNQUE LUCA ARGENTERO CHE CANTA LA TRAP IN PRIMA SERATA È TUTTO QUELLO DI CUI AVEVO BISOGNO IN QUESTA QUARANTENA #DocNel… - Arianna_Piras_ : Mia mamma mi ha mandato il buongiorno con una foto di Luca Argentero oooook - harryarmss : RT @mikysunny: COMUNQUE LUCA ARGENTERO CHE CANTA LA TRAP IN PRIMA SERATA È TUTTO QUELLO DI CUI AVEVO BISOGNO IN QUESTA QUARANTENA #DocNel… - ossijgeno : Ho una seria crush per Luca Argentero è normale? -

Ultime Notizie dalla rete : “Luca Argentero fotogallery - special guest luca argentero per lopening marella IlCorrierino.com