La vita in diretta | Lorella Cuccarini fa una gaffe su Luca Argentero e imbarazza Matano

Momenti di imbarazzo a La vita in diretta, dove Lorella Cuccarini ha commesso una gaffe su Luca Argentero. La conduttrice infatti ha annunciato il parto di Cristina Marino, compagna dell'attore, senza sapere che in realtà l'influencer non ha ancora dato alla luce il primogenito della coppia e che la nascita è prevista a maggio. Tutto è accaduto nel corso dell'ultima puntata di La vita in diretta. La Cuccarini ha salutato i telespettatori, annunciando anche i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani, la fiction, campione di ascolti, che ha per protagonista proprio Luca Argentero. L'ex gieffino diversi mesi fa aveva annunciato su Instagram che sarebbe diventato padre. A maggio, Cristina Marino, sua compagna dal 2015, darà alla luce una bambina. Sui social l'influencer ha spesso mostrato il pancione, svelando di non essere ancora ...

Lorella Cuccarini - la gaffe su Luca Argentero a La Vita in diretta

