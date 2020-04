La Azzolina conferma: "Tornare a scuola a maggio? Troppo rischioso" (Di venerdì 17 aprile 2020) Luca Sablone Il ministro dell'Istruzione allontana l'ipotesi di un imminente ritorno sui banchi: "Bisogna seguire un principio di cautela, non cancelliamo gli sforzi fatti finora" Le ipotesi di un ritorno a scuola nel mese di maggio restano poco concrete: solamente nella giornata di ieri si sono registrati 3.786 nuovi contagiati e 525 vittime in più rispetto a giovedì. Tornare sui banchi di scuola sarebbe molto rischioso, anche perché significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti: "Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio". Nelle ultime ore sono state diverse le ipotesi, dalla ripartenza nelle Regioni meno colpite al ritorno in aula per i soli maturandi, ma Lucia Azzolina ha avvertito che bisognerà ... Leggi su ilgiornale Il ministro Azzolina conferma : non si torna a scuola - estensione di congedi e bonus baby-sitter

