Joe Bastianich a TPI: “Per il Covid ho dovuto licenziare 1.500 persone. In futuro solo i ricchi potranno andare al ristorante” (Di venerdì 17 aprile 2020) Joe Bastianich risponde al telefono dal suo appartamento di Manhattan, dove vive con la famiglia in quarantena da oltre due settimane, da quando il governatore Andrew Cuomo ha imposto il lockdown anche a New York, diventato in poco tempo epicentro mondiale della pandemia: oltre 14mila persone sono morte di Coronavirus in un mese nello stato che galleggia sulle rive del fiume Hudson, quasi la metà delle 34mila vittime che si contano in tutto il Paese. Il ristoratore italo americano famoso in Italia per le sue apparizioni nei cooking show più seguiti, è prima di tutto un imprenditore: il suo business conta oltre 25 ristoranti stellati in tutta l’America, dal Connecticut alla California, di cui almeno dieci – non si ricorda il numero esatto – solo a New York. Ora sono tutti chiusi. E il lockdown lo ha costretto a mandare a casa 1500 persone. Per ... Leggi su tpi Joe Bastianich - lo chef ha “abbandonato” moglie e figli

Joerisponde al telefono dal suo appartamento di Manhattan, dove vive con la famiglia in quarantena da oltre due settimane, da quando il governatore Andrew Cuomo ha imposto il lockdown anche a New York, diventato in poco tempo epicentro mondiale della pandemia: oltre 14milasono morte di Coronavirus in un mese nello stato che galleggia sulle rive del fiume Hudson, quasi la metà delle 34mila vittime che si contano in tutto il Paese. Il ristoratore italo americano famoso in Italia per le sue apparizioni nei cooking show più seguiti, è prima di tutto un imprenditore: il suo business conta oltre 25 ristoranti stellati in tutta l'America, dal Connecticut alla California, di cui almeno dieci – non si ricorda il numero esatto –a New York. Ora sono tutti chiusi. E il lockdown lo ha costretto a mandare a casa 1500. Per ...

Joe Bastianich risponde al telefono dal suo appartamento di Manhattan, dove vive con la famiglia in quarantena da oltre due settimane, da quando il governatore Andrew Cuomo ha imposto il lockdown ...

