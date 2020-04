Il sovraindebitamento all' epoca del Covid-19

Leggi su studiocataldi

(Di venerdì 17 aprile 2020) Avv. Vito Nicola Caprioli - La situazione di emergenza sanitaria che interessa il Paese ha richiesto, tra l'altro, l'adozione di misure di contenimento che hanno un impatto notevole sul piano economico. La legge salva-suicidiLa risoluzione del piano del consumatoreAccordo con i creditoriIl precedente del tribunale di NapoliLa legge salva-suicidiTorna suParticolare attenzione meritano, in questo periodo, i soggetti che, già prima della crisi sanitaria/economica, si trovavano in situazioni di "fragilità" per far fronte alla quale avevano aderito alle procedure previste dalla Legge 3/2012.Coloro che hanno aderito al piano del consumatore o all'accordo con i creditori che dovessero trovarsi in difficoltà a causa delle predette misure di contenimento dell'epidemia, potrebbero non essere in gr...