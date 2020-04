Gli Stati Uniti accusano la Cina sui test nucleari (Di venerdì 17 aprile 2020) Gli Stati Uniti hanno sollevato pesanti dubbi sull’aderenza della Cina ai principi del trattato di moratoria sui test nucleari. Il Comprehensive test Ban Treaty (Ctbt), è un accordo internazionale che dal 1996 stabilisce, secondo il principio definito “Zero Yield” (traducibile con “potenza zero” dove la potenza è quella delle testate atomiche), una moratoria internazionale sui test atomici: Stati Uniti e Cina, benché partecipanti all’accordo, non lo hanno mai del tutto ratificato ma entrambe le nazioni hanno stabilito una sorta di “accordo tra gentiluomini” che prevede la rinuncia ai test. Se l’accordo fosse stato ratificato ufficialmente ci sarebbero Stati degli strumenti di controllo rappresentati da ispezioni in situ, né più né meno di come avviene per l’accordo di non ... Leggi su it.insideover Tomorrowland cancellato per coronavirus : come fare per i biglietti già acquistati

