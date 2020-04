Fermati per un controllo antiCovid, scappano e vengono arrestati (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDue fratelli di anni 24 e di anni 30, entrambi pluripregiudicati, originari dell’hinterland napoletano, all’atto del controllo predisposto dalle Forze dell’Ordine alla Stazione Centrale per l’emergenza sanitaria, hanno aggredito due Agenti della Polizia Ferroviaria prima con minacce verbali e poi hanno tentato di superare il blocco con la forza senza riuscirvi. Dopo una violenta colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare i due balordi e a trarli in arresto per minacce, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. All’uscita della stazione Circumvesuviana di Napoli Piazza Garibaldi, i due uomini sono stati Fermati al varco di controllo allestito dagli Agenti del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli per la verifica delle autodichiarazioni in ottemperanza alle misure di contenimento previste ... Leggi su anteprima24 Olimpiadi Tokyo 2020 : confermati per l’edizione 2021 gli atleti già qualificati

Olimpiadi Tokyo 2020 : confermati per l’edizione nel 2021 gli atleti già qualificati

Operai diretti al Sud fermati a Bologna : “Vogliamo tornare a casa” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDue fratelli di anni 24 e di anni 30, entrambi pluripregiudicati, originari dell’hinterland napoletano, all’atto delpredisposto dalle Forze dell’Ordine alla Stazione Centrale per l’emergenza sanitaria, hanno aggredito due Agenti della Polizia Ferroviaria prima con minacce verbali e poi hanno tentato di superare il blocco con la forza senza riuscirvi. Dopo una violenta colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare i due balordi e a trarli in arresto per minacce, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. All’uscita della stazione Circumvesuviana di Napoli Piazza Garibaldi, i due uomini sono statial varco diallestito dagli Agenti del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli per la verifica delle autodichiarazioni in ottemperanza alle misure di contenimento previste ...

LaStampa : Un agricoltore proveniente da Pavia arriva indisturbato, ma in assoluta buona fede, col suo trattore in Piazza del… - AnnamariaGalav2 : RT @OfficialLuigi91: 'Ci sono momenti che andrebbero fermati, almeno per un istante' - marMary22609211 : RT @OfficialLuigi91: 'Ci sono momenti che andrebbero fermati, almeno per un istante' - OfficialLuigi91 : 'Ci sono momenti che andrebbero fermati, almeno per un istante' - avanti_xxx : @AlRobecchi @VilucchiCarla ?? d'altra parte tutti sono stati fermati per forza, poi se sono spilorci e a chiacchere dicono altro.... -

Ultime Notizie dalla rete : Fermati per Fermati dopo una giornata in ospedale: a letto senza cena due medici multati a Roca Leccenews24 ‘Insieme per fermare il Covid’, raccolti più di 1,5 milioni

Roma, 17 apr. – La cordata solidale “Insieme per fermare il Covid”, avviata il 16 marzo da Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), Asi (Automotoclub Storico Italiano) e Unicef Italia con il ...

Bielorussia- Presidente Lukasheoko nessun isolamento per la pandemia. Solo i deboli crollano

La realtà dei fatti ci dice Alena, quarantenne ingegnere, in una delle più importanti aziende metalmeccanichedi Zhlobin, città della regione di Gomelnel nord della Bielorussa, è che anche “la ...

Roma, 17 apr. – La cordata solidale “Insieme per fermare il Covid”, avviata il 16 marzo da Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), Asi (Automotoclub Storico Italiano) e Unicef Italia con il ...La realtà dei fatti ci dice Alena, quarantenne ingegnere, in una delle più importanti aziende metalmeccanichedi Zhlobin, città della regione di Gomelnel nord della Bielorussa, è che anche “la ...