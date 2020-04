Corsport: in sei mesi la Juve in Borsa ha perso il 43%, la Lazio lo 0,5 (Di venerdì 17 aprile 2020) Impossibile secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi calcolare al momento le perdite dei club di Serie A per il lungo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Quello che si può prendere invece è la fluttuazione in Borsa delle tre società quotate, ossia Juventus, Lazio e Roma. Ponendo a confronto le quotazioni standardizzate di queste 3 società calcistiche si nota che, a distanza di 6 mesi, le variazioni sono molto diverse tra loro. Mentre le azioni della Juventus hanno perso il 43,3% del loro valore, quelle dell’As Roma sono scese del 16,8% e quelle della S.Lazio sono scese solo di mezzo punto percentuale. Le variazioni, che tengono conto dei valori a partire dal novembre del 2019, sono influenzate sicuramente dai rendimenti delle squadre nei campionati nazionali e nelle Coppe, ma anche dai timori degli investitori per quanto riguarda la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 aprile 2020) Impossibile secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi calcolare al momento le perdite dei club di Serie A per il lungo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Quello che si può prendere invece è la fluttuazione indelle tre società quotate, ossiantus,e Roma. Ponendo a confronto le quotazioni standardizzate di queste 3 società calcistiche si nota che, a distanza di 6, le variazioni sono molto diverse tra loro. Mentre le azioni dellantus hannoil 43,3% del loro valore, quelle dell’As Roma sono scese del 16,8% e quelle della S.sono scese solo di mezzo punto percentuale. Le variazioni, che tengono conto dei valori a partire dal novembre del 2019, sono influenzate sicuramente dai rendimenti delle squadre nei campionati nazionali e nelle Coppe, ma anche dai timori degli investitori per quanto riguarda la ...

RustRyne : RT @napolista: Corsport: in sei mesi la #Juve in #Borsa ha perso il 43%, la #Lazio lo 0,5 Se si prende in considerazione invece il periodo… - napolista : Corsport: in sei mesi la #Juve in #Borsa ha perso il 43%, la #Lazio lo 0,5 Se si prende in considerazione invece i… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsport - La Lazio di Lotito capolista in Borsa. La Juve ha perso il 43.3% in sei mesi - TUTTOJUVE_COM : Corsport - La Lazio di Lotito capolista in Borsa. La Juve ha perso il 43.3% in sei mesi - enricomariafio2 : @CorSport Ma chi sei tu ! Sciacquati la bocca cialtrone semianalfabeta. Portavoce di Lot .... pietà ! 3 copie al giorno vendete ormai -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport sei Corsport: in sei mesi la Juve in Borsa ha perso il 43%, la Lazio lo 0,5 ilnapolista V. VIO, Il rischio infortuni inciderà molto alla ripresa

Valter Vio, ex preparatore atletico della Fiorentina con Delio Rossi ora nello staff di Prandelli, al Corriere dello Sport ha spiegato il suo punto di vista sull'eventuale ... Se ora ti capita un ...

Corsport - La Lazio di Lotito capolista in Borsa. La Juve ha perso il 43.3% in sei mesi

Mentre il calcio comincia a preparare il piano di ripartenza, il Corriere dello Sport comincia ad analizzare le possibili perdite dei club di Serie ... Mettendo a confronto le quotazioni ...

Valter Vio, ex preparatore atletico della Fiorentina con Delio Rossi ora nello staff di Prandelli, al Corriere dello Sport ha spiegato il suo punto di vista sull'eventuale ... Se ora ti capita un ...Mentre il calcio comincia a preparare il piano di ripartenza, il Corriere dello Sport comincia ad analizzare le possibili perdite dei club di Serie ... Mettendo a confronto le quotazioni ...