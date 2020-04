Coronavirus | la rete degli studenti fuorisede che si aiutano via webchat E spunta l’idea

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Camillo Chiappino ha 24 anni, studia Filosofia all’Università di Pisa e, come molti altriuniversitari, non riesce più a pagare l’affitto. Per mantenersi lavora come fattorino e per sua fortuna l’emergenzanon lo ha privato del lavoro, anche se adesso è occupato soltanto i weekend e le consegne si sono drasticamente ridotte. Per lui come per altri lavoratori autonomi non è prevista né la cassa integrazione, né il bonus. Un problema che si somma alle difficoltà economiche dei suoi coinquilini. «Alcuni di noi hanno i genitori in cassa integrazione oppure con una sola pensione» – racconta – «Ci siamo trovati davanti ad una scelta. O davamo fondo a tutti i risparmi, oppure prendevamo atto del ...