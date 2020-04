A marzo crollo immatricolazioni auto Ue -55,1%, per Fca -76,6% (Di venerdì 17 aprile 2020) Precipita il mercato europeo dell'auto a marzo con un -55,1% per effetto del coronavirus, dopo un inizio del 2020 già in rosso a gennaio (-7,5%) e a febbraio (-7,4%). Lo comunica l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, sottolineando che il "calo drammatico" a quota 567.308 macchine è legato alle misure di lockdown adottate nella maggior parte dei paesi europei, con la "stragrande maggioranza dei concessionari chiusi nella seconda metà di marzo". Per Fiat Chrysler le immatricolazioni a marzo sono state 22.070, con un drastico -76,6% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre la quota di mercato si è quasi dimezzata al 3,9% dal 7,4%. Tutti i 27 mercati dell'Unione Europea hanno segnato una contrazione a marzo, "ma l'Italia ha subito il colpo maggiore, con le immatricolazioni in calo dell'85,4%. La domanda è crollata anche in Francia (-72,2%) e ... Leggi su ilfogliettone Mercato auto Europa - a marzo crollo del 51 - 8%. L’effetto coronavirus dimezza le vendite

Mercato auto Europa - a marzo crollo del 51 - 8%. L’effetto Coronavirus dimezza le vendite

Auto - crollo delle vendite in UE a marzo. Effetto coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Precipita il mercato europeo dell'con un -55,1% per effetto del coronavirus, dopo un inizio del 2020 già in rosso a gennaio (-7,5%) e a febbraio (-7,4%). Lo comunica l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, sottolineando che il "calo drammatico" a quota 567.308 macchine è legato alle misure di lockdown adottate nella maggior parte dei paesi europei, con la "stragrande maggioranza dei concessionari chiusi nella seconda metà di". Per Fiat Chrysler lesono state 22.070, con un drastico -76,6% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre la quota di mercato si è quasi dimezzata al 3,9% dal 7,4%. Tutti i 27 mercati dell'Unione Europea hanno segnato una contrazione a, "ma l'Italia ha subito il colpo maggiore, con lein calo dell'85,4%. La domanda è crollata anche in Francia (-72,2%) e ...

AleaCaptaEst : Ancora vendite da parte del nostro algoritmo. Dopo acquistino portanti durante il crollo di marzo.… - Corriere : RT @FabioSavelli: Auto, il peggior mese di marzo in Europa: e ora slitta l'elettrico - FabioSavelli : Auto, il peggior mese di marzo in Europa: e ora slitta l'elettrico - nieddupierpaolo : RT @aderenzis1: Batosta sul mercato auto europeo, vendite dimezzate a marzo. In Italia il crollo peggiore - aderenzis1 : Batosta sul mercato auto europeo, vendite dimezzate a marzo. In Italia il crollo peggiore -