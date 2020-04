Vasco parla dei live | “Avevo fatto tutti i miei progetti… colpa del virus Aspettiamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Come la dice lui, nessuno. “Avevoprogetti…del“: parole diRossi che citando la sua famosad’Alfredosu Instagram di quello che accadrà con i suoiprevisti questa estate 2020. E altro non fa che confermare quanto detto dall’assessore alla cultura di Milano Filippo Dal Corno: concerti verso lo slittamento di un anno con grossi cambiamenti, come ingressi diminuiti, scaglionati o a orari diversi. E, che pure paventa una flebile speranza per settembre, a Milano aveva in programma unagli I-Days il 15 giugno. Poi Roma con il Rock in Roma il 19 giugno, Firenze Rocks il 10 giugno e infine Imola il 26 giugno. “le disposizioni governative… Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente ...