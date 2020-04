Valorant - prova

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il mercato dei videogiochi ha ormai da tempo conosciuto la potenza dei grandi eventi mediatici, quei fenomeni che spesso inspiegabilmente travolgono il sottobosco dell'intrattenimento digitale, prendendosi tutto il palcoscenico e lasciando solo poche briciole a una concorrenza spesso annichilita. Un tempo vigeva il dominio di H1Z1, dopodiché è giunto il regno di Playerunknown's Battelgrounds, poi a sua volta spazzato via da Fortnite., dal canto suo, sembra qualcosa di diverso. Perché aldilà delle oltre due milioni di persone che hanno scelto di seguire l'esordio della versione Beta su Twitch e sulle altre piattaforme di streaming, si cela un progetto figlio di un'ambizione differente, più vicino alla strada già esplorata dagli "immortali" come Counter-Strike, DotA, Overwatch e ovviamente League of Legends.Quando Riot Games ha rivelato al ...

Al tempo stesso, proprio come accaduto sui lidi di League of Legends, non serve assolutamente essere dei campioni per godersi una partita a Valorant, anzi, è sufficiente mettersi alla prova in pochi ...Negare la strettissimo parentela con Counter Strike: Global Offensive sarebbe ingiusto nei confronti di un genitore ancora vigile nel panorama e attribuirne la paternità assoluta vorrebbe dire ...