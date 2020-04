Un infermiera del Trivulzio: “Non volevano farci usare le mascherine, abbiamo minacciato denuncia” (Di giovedì 16 aprile 2020) Un infermiera del Trivulzio. Ci hanno detto di non usare le mascherine perché altrimenti avremmo allarmato i pazienti. Ci erano state vietate. Questa la testimonianza di Nadia Mordini, infermiera del Pio Albergo Trivulzio, che denuncia l’acquisizione “del numero di matricola di chi le indossava”. Nel suo racconto, l’infermiera spiega che qualcuno diceva agli operatori di “mettersi la mascherina in tasca”. Lo scandalo della strage nel Pio Albergo Trivulzio di Milano di ospiti anziani a causa del Coronavirus, e del trattamento ricevuto dagli infermieri che vi lavorano, si arricchisce di un nuovo capitolo. Un’infermiera della struttura, Nadia Mordini, ha rivelato che “nella prima fase dell’emergenza sanitaria, abbiamo capito che stessero arrivando pazienti diversi dai soliti”. Proprio in quel periodo, “la Regione ... Leggi su limemagazine.eu Un’infermiera di Brescia volto simbolo della lotta al coronavirus sul New York Times

