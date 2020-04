The Last of Us Part II compare a sorpresa nel programma televisivo Jeopardy (Di giovedì 16 aprile 2020) A quanto pare conoscere qualcosa sui videogiochi consente di guadagnare una bella somma di denaro, almeno in America, grazie al programma televisivo Jeopardy. Xiaoke Ying, una studentessa al secondo anno nella facoltà di arti cinematografiche, ha dato la sua risposta corretta alla domanda del presentatore Alex Trebek riguardo alla tanto amata e apocalittica serie The Last of Us.A tutti i concorrenti, tra cui Ying e altri due studenti della Yale University e dell'Università del Texas ad Austin, è stato dato un indizio da Trebek che recitava: "Il tanto atteso, imminente sequel di questo gioco per PlayStation rivisita Ellie e Joel in un'ambientazione piena di zombie". Insieme all'indizio, alcune scene di Ellie e Joel sono state mostrate su un grande schermo in background e provenivano dal trailer di The Last of Us Part II, mostrato durante l'E3 dell'anno scorso. Ying ... Leggi su eurogamer Milan - Theo Hernandez è un pilastro : il prossimo obiettivo è la Francia

The Last of Us Part II diventa una birra grazie alla collaborazione tra Boulevard Brewing Company e PlayStation

