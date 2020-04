Procedure, banche, digitale e Terzo Settore: le 4 urgenze del governo se non vuole fallire (Di giovedì 16 aprile 2020) Invece che litigare sul MES, che è materia minore, il governo -assieme alla maggioranza che lo sostiene- dovrebbe concentrarsi su quello che conta e cioè su ciò che tocca la carne viva dei cittadini in questo momento. E sulla svolta culturale necessaria per interpretare i tempi.Il primo problema è il processo di ciò che è stato deciso con i decreti. Tradizionalmente le lentezze burocratiche italiane rendono le agevolazioni e i sussidi difficili da ottenere. Occorre che Ministeri coinvolti, regioni e comuni vigilino sull’effettiva realizzabilità di ciò che è scritto su carta.Per esempio che i 600 (poi 800) euro giungano a tutti gli aventi diritto tra gli autonomi. Su tale tema si è già verificato un cortocircuito con gli ordini professionali che ha rallentato una parte degli esborsi. In questo caso il MEF ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 aprile 2020) Invece che litigare sul MES, che è materia minore, il-assieme alla maggioranza che lo sostiene- dovrebbe concentrarsi su quello che conta e cioè su ciò che tocca la carne viva dei cittadini in questo momento. E sulla svolta culturale necessaria per interpretare i tempi.Il primo problema è il processo di ciò che è stato deciso con i decreti. Tradizionalmente le lentezze burocratiche italiane rendono le agevolazioni e i sussidi difficili da ottenere. Occorre che Ministeri coinvolti, regioni e comuni vigilino sull’effettiva realizzabilità di ciò che è scritto su carta.Per esempio che i 600 (poi 800) euro giungano a tutti gli aventi diritto tra gli autonomi. Su tale tema si è già verificato un cortocircuito con gli ordini professionali che ha rallentato una parte degli esborsi. In questo caso il MEF ...

