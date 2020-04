“Possibile primo contagio di Coronavirus da cadavere” (Di giovedì 16 aprile 2020) Fanpage ha pubblicato due giorni fa, 14 aprile 2020, un articolo su un probabile contagio di Coronavirus da cadavere. L’articolo riporta l’ipotesi di due medici indiani sulla morte di un collega tailandese e fa riferimento sia alla lettera che essi stessi hanno inviato a una rivista scientifica di medicina legale sia a una nota pubblicata dall’OMS in cui troviamo alcune spiegazioni in termini di contagio di Coronavirus da cadavere. Fanpage, appunto, riporta la notizia come ipotesi ma tantissimi lettori che si fermano al titolo non leggono attentamente l’avverbio “probabilmente” e soprattutto pensano che il fatto sia avvenuto in Italia. Non è ancora stato accertato In primo luogo non è ancora provato che il medico legale tailandese sia deceduto a seguito del COVID-19 trasmesso dal corpo di un paziente sul quale stava ... Leggi su bufale Coronavirus - tedesco il primo contagiato in Europa - esperto : “Possibile che i casi gennaio siano stati confusi con l’influenza”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Fanpage ha pubblicato due giorni fa, 14 aprile 2020, un articolo su un probabiledida cadavere. L'articolo riporta l'ipotesi di due medici indiani sulla morte di un collega tailandese e fa riferimento sia alla lettera che essi stessi hanno inviato a una rivista scientifica di medicina legale sia a una nota pubblicata dall'OMS in cui troviamo alcune spiegazioni in termini didida cadavere. Fanpage, appunto, riporta la notizia come ipotesi ma tantissimi lettori che si fermano al titolo non leggono attentamente l'avverbio "probabilmente" e soprattutto pensano che il fatto sia avvenuto in Italia. Non è ancora stato accertato Inluogo non è ancora provato che il medico legale tailandese sia deceduto a seguito del COVID-19 trasmesso dal corpo di un paziente sul quale stava ...

