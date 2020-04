(Di giovedì 16 aprile 2020) L'emergenza Coronavirus non ferma l'applicazione delle riforme approvate dal governo giallo-verde. Come la "100" per andare in pensione prima dei limiti fissati dalla legge Fornero cumulando 38 anni di contribuzione e 62 anni di età anagrafica. La possibilità continua a trovare il gradimento d

tempoweb : Pensioni fughe raddoppiate con Quota 100 -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni fughe

Il Tempo

L'emergenza Coronavirus non ferma l'applicazione delle riforme approvate dal governo giallo-verde. Come la "Quota 100" per andare in pensione prima dei limiti fissati dalla legge Fornero cumulando 38 ...E’ pentito di non aver studiato: «Purtroppo avevo preferito lavorare». Ha imparato da autodidatta, cercando di rubare il mestiere ai restauratori che lo hanno affiancato. A 62 anni pensa ormai alla ...