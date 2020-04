Pannarano | atto intimidatorio nei confronti del sindaco Pacca | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “E’ un episodio gravissimo, ma andrò sempre avanti con determinazione”. Queste le parole deldi, Enzoad Anteprima 24. Stamattina, infatti, il primo cittadino del comune in provincia di Benevento ha trovato la sua autovettura con tutte le gomme bucate. L’auto era parcheggiata nei pressi della sua abitazione e, nel corso della notte, qualche malvivente ne ha approfittato per compiere un vero e proprio. “E’ un avvertimento legato alla mia attività di“, ha commentato, “viviamo in un periodo difficile, molte attività dell’amministrazione sono ferme a causa del coronavirus. Non capisco perché abbiano voluto fare questo gesto”. Sporta la denuncia aidi Montesarchio, si attendono ...