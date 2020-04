Luis Sepúlveda me l’ha ricordato ancora una volta: sono i libri a scegliere noi, non viceversa (Di giovedì 16 aprile 2020) Della celebre storia della gabbianella e del gatto ricordo bene l’edizione che avevamo in casa, verso la fine degli anni Novanta. La copertina era azzurra, con un rettangolo giallo contenente il titolo del libro: un gatto nero, in basso a destra, seguiva il volo del piccolo gabbiano che si librava, sul lato opposto, nella parte sinistra della composizione. In alto, al centro, il nome dell’autore: Luis Sepulveda. Non saprei dire se quel libro fosse stato regalato a me, se appartenesse invece ai miei genitori o a mio fratello, fatto sta che quella copia finì tra le mie mani ed ebbe il potere di accompagnarmi nel delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza, come una persona cara in grado parlarti al momento giusto – molti testi hanno la virtù di guardarti in silenzio dalla libreria e farsi avanti, sporgendosi un po’ dal ripiano, ... Leggi su ilfattoquotidiano Luis Sepúlveda | un ricordo attraverso il suo lavoro per il cinema

Addio a Luis Sepúlveda : la recita a Pietrasanta - la nonna livornese e gli amici lucchesi

- RaiTre : 'La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero…
- PiccoloAmerica: ? Luis Sepúlveda: «L'ultima rivoluzione rimasta in sospeso è quella dell'immaginario: dobbiamo essere capaci di immagin…
'Sogno un futuro in pace, un futuro in amicizia, un futuro senza la minaccia costante del 'chi è più forte', lo so è un f…

