L' ipotesi | Immunizzato il 10% degli italiani

(Di giovedì 16 aprile 2020) Enza Cusmai Incarico ad Arcuri: esami su 150mila persone. In zona rossa risultati deludenti Parte il primo screening nazionale con i test sierologici per capire chi èdal coronavirus. Saranno selezionate 150mila persone suddivise per fasce di età, per profilo lavorativo e genere. A Domenico Arcuri è stato affidato l'incarico di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l'acquisto dei test, che dovranno rispondere ad una serie di caratteristiche individuate dal ministero della Salute. Ma non tutti si aspettano grandi risultati. Alessandro Venturi, presidente dell'Irccs San Matteo di Pavia, l'ospedale che ha ideato il test breve con anticorpi neutralizzanti, ha già in mano un documento che smentisce ogni aspettativa. «Sarà una delusione quando vedremo i risultati anticorpali sulla popolazione». Come mai? ...