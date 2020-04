L’Europa deve salvare l’agroalimentare di alta qualità dal collasso (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli Stati europei litigano da settimane sul fare o meno gli eurobond, ma si sono dimenticati di salvare l’industria agroalimentare che fornisce hotel, pizzerie e ristoranti. Un settore sempre più in crisi a causa della chiusura dei locali per il coronavirus. Dall’inizio dell’emergenza le imprese agroalimentari non si sono mai fermate per garantire che il cibo arrivi nelle nostre case. Alcuni hanno migliorato il fatturato grazie all’apertura continua dei supermercati, mentre i prodotti destinati all’Horeca (Hotellerie, Restaurant, Catering) avrebbe bisogno di un aiuti europeo. Purtroppo sono rimasti pochi milioni nelle casse del bilancio comunitario 2014-2021 per sostenere queste imprese, come ha ricordato il poco reattivo commissario Ue all’agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski. «La situazione del bilancio comunitario ... Leggi su linkiesta Coronavirus - Fico : “L’Europa deve fare meno calcoli e pensare più ai cittadini. Ci sono stati passi avanti ma ne mancano ancora molti”

Coronavirus - il presidente tedesco Steinmeier : «La Germania deve mostrare solidarietà all’Europa». Gli Usa superano l’Italia per numero di vittime

Coronavirus - Di Maio : “Arrivate 50 milioni di mascherine - l’Europa deve capire che siamo in una crisi senza precedenti” (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli Stati europei litigano da settimane sul fare o meno gli eurobond, ma si sono dimenticati dil’industria agroalimentare che fornisce hotel, pizzerie e ristoranti. Un settore sempre più in crisi a causa della chiusura dei locali per il coronavirus. Dall’inizio dell’emergenza le imprese agroalimentari non si sono mai fermate per garantire che il cibo arrivi nelle nostre case. Alcuni hanno migliorato il fatturato grazie all’apertura continua dei supermercati, mentre i prodotti destinati all’Horeca (Hotellerie, Restaurant, Catering) avrebbe bisogno di un aiuti europeo. Purtroppo sono rimasti pochi milioni nelle casse del bilancio comunitario 2014-2021 per sostenere queste imprese, come ha ricordato il poco reattivo commissario Ue all’agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski. «La situazione del bilancio comunitario ...

LegaSalvini : #Salvini: 'Abbiamo versato 140 miliardi all'Europa. L'Italia non deve andare col cappello in mano in UE. Richiedern… - luigidimaio : Daremo il massimo per difendere il nostro Paese. Qui non si sta parlando del futuro dell'Italia, ma dell’Europa int… - mattiafeltri : #Buongiorno n.717 - 'Il paese di cuccagna' ovvero l'Europa deve fare i conti col coronavirus, ma prima o poi noi do… - RobertoSignore7 : RT @RoccoTodero: Questo ministro risulta politico e accademico. Ieri ha detto che la scienza deve dare certezze inconfutabili, oggi che l’O… - apavo75 : RT @RoccoTodero: Questo ministro risulta politico e accademico. Ieri ha detto che la scienza deve dare certezze inconfutabili, oggi che l’O… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa deve Il Papa: nella Ue «basta egoismi». È tempo di un «salario universale per i lavoratori poveri» Il Sole 24 ORE