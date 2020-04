La cipolla protegge dal tumore allo stomaco | il segreto sta nella “puzza”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 16 aprile 2020) Le cipolle fanno bene e possono ridurre il rischio di ammalarsi di. Il rischio diminuisce anche con l’aglio, ma lasembra essere davvero un toccasana; questi i risultati di una ricerca svolta dall’ istituto Mario Negri e dall’ Università di Milano e pubblicata su Molecular nutrition & food research. Per dimostrarne l’efficacia i ricercatori hanno preso in esame 230 persone condelloe le hanno confrontate con altre 547 persone non malate. I risultati sono chiari: chi consumava almeno due porzioni di cipolle da circa 50 grammi alla settimana riduceva del 40% il rischio di ammalarsi di. Le cipolle (e in misura minore l’aglio) dovrebbero questa loro capacità protettiva proprio al loro cattivo odore prodotto dagli “organo ...