Il Pd comincia a chiedersi se per la ricostruzione ci sia davvero bisogno di Conte (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel Palazzo da giorni ci si chiede se Giuseppe Conte sia l’uomo giusto per la ricostruzione. I giudizi sul presidente del Consiglio sono meno positivi di qualche settimana fa a causa di una gestione della crisi fattasi sempre più confusa e al momento del tutto incapace di fornire aiuti concreti a chi ne ha bisogno. L’opinione pubblica preme e dà segni di insofferenza, e nel mondo politico questo si avverte. Dal canto suo, Conte invece di comporre le fratture ha strappato la tela con l’altra metà della politica, cosa che rischia di bruciarlo quando si tratterà di unire un Paese malconcio indossando i panni del leader nazionale, caratteristica decisiva per un commander-in-chief in qualunque dopoguerra. Ma a quanto sembra il premier avrebbe ormai deciso di giocare in proprio una partita personale in chiave anti-Salvini, tanto che si parla di un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel Palazzo da giorni ci si chiede se Giuseppesia l’uomo giusto per la. I giudizi sul presidente del Consiglio sono meno positivi di qualche settimana fa a causa di una gestione della crisi fattasi sempre più confusa e al momento del tutto incapace di fornire aiuti concreti a chi ne ha. L’opinione pubblica preme e dà segni di insofferenza, e nel mondo politico questo si avverte. Dal canto suo,invece di comporre le fratture ha strappato la tela con l’altra metà della politica, cosa che rischia di bruciarlo quando si tratterà di unire un Paese malconcio indossando i panni del leader nazionale, caratteristica decisiva per un commander-in-chief in qualunque dopoguerra. Ma a quanto sembra il premier avrebbe ormai deciso di giocare in proprio una partita personale in chiave anti-Salvini, tanto che si parla di un ...

carlo1493 : “Si stanno rendendo conto” è un’affermazione un pò avventata. “Si stanno chiedendo se” mi sembrerebbe più appropria… - Antonio30261011 : @_Carabinieri_ Attività benemerita come sempre . Eppure la gente comincia a chiedersi come mai con questo dispieg… - geidiemme : C’è chi comincia a chiedersi perché la discesa della curva sia così lenta. C’entrerà l’aumento dei positivi in quar… - maxfiorin : Sarebbe bene che qualcuno dall’opposizione desse voce a quella parte del popolo che comincia a chiedersi perché tut… -

Ultime Notizie dalla rete : comincia chiedersi Dopo le ultime performance, il Pd comincia a dubitare di Conte Linkiesta.it Modica, Abbate. Riapertura cimiteri: gradualmente si può

Comincia così la lettera che il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha scritto al Governatore siciliano, Nello Musumeci, per chiedere, nell’ottica di un ritorno graduale alla normalità, la riapertura ...

Coronavirus, Trump blocca i fondi all’Oms e mette la sua firma sugli assegni inviati a 70 milioni di americani

Con l’emergenza coronavirus sempre grave ma stabilizzata, Donald Trump comincia a guardare a una graduale ripresa dell’attività economica ... Secondo logica gli Stati Uniti dovrebbero chiedere conto ...

Comincia così la lettera che il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha scritto al Governatore siciliano, Nello Musumeci, per chiedere, nell’ottica di un ritorno graduale alla normalità, la riapertura ...Con l’emergenza coronavirus sempre grave ma stabilizzata, Donald Trump comincia a guardare a una graduale ripresa dell’attività economica ... Secondo logica gli Stati Uniti dovrebbero chiedere conto ...