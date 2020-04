Il 24 aprile in omaggio con Libero, un libro sul Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Venerdì 24 aprile il nostro giornale ha deciso di regalare un volume speciale in abbinamento al quotidiano. Quel giorno, infatti, insieme alla vostra copia, in edicola troverete gratuitamente anche «Covid-19 Il Virus della Paura». Il primo libro espressamente dedicato all'argomento, a cura dell'infettivologo Massimo Andreoni e dello psicoterapeuta Giorgio Nardone. Un allegato che intende fornire uno strumento di riflessione in più ai nostri lettori, in questi tempi d'incertezza e confusione, il cui contenuto intende divulgare correttamente scienza e informazione ai tempi del Coronavirus. Il volume di 192 pagine, arricchito da foto, interviste e approfondimenti, è dedicato in particolare a Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Milano e a tutte le province italiane colpite dal virus. Ma, più in generale, rappresenta un omaggio a tutta la ... Leggi su liberoquotidiano Dal 4 aprile la direzione dell’asp di Trapani e’ tricolore ieri l’omaggio dei carabinieri (Di giovedì 16 aprile 2020) Venerdì 24il nostro giornale ha deciso di regalare un volume speciale in abbinamento al quotidiano. Quel giorno, infatti, insieme alla vostra copia, in edicola troverete gratuitamente anche «Covid-19 Il Virus della Paura». Il primoespressamente dedicato all'argomento, a cura dell'infettivologo Massimo Andreoni e dello psicoterapeuta Giorgio Nardone. Un allegato che intende fornire uno strumento di riflessione in più ai nostri lettori, in questi tempi d'incertezza e confusione, il cui contenuto intende divulgare correttamente scienza e informazione ai tempi del. Il volume di 192 pagine, arricchito da foto, interviste e approfondimenti, è dedicato in particolare a Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Milano e a tutte le province italiane colpite dal virus. Ma, più in generale, rappresenta una tutta la ...

Venerdì 24 aprile il nostro giornale ha deciso di regalare un volume speciale in abbinamento ... Milano e a tutte le province italiane colpite dal virus. Ma, più in generale, rappresenta un omaggio a ...

RaiUno mette mano al palinsesto di fine aprile 2020 e in programmazione spunta il film documentario in omaggio a Luciano Pavarotti.

