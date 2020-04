Covid-19 | sperimentazione con colchicina | arriva il via libera dell’Aifa

Leggi su inews24

(Di giovedì 16 aprile 2020)-19,conil viadell’Aifa per i test con il vecchio farmaco utilizzato per la gottano buone notizie sul fronte della ricerca medica e farmaceutica per la lotta al coronavirus. Proprio oggi l’Aifa (l’Agenzia Italiana del Farmaco) ha dato il viaad un nuovo test didi medicinali … L'articolo-19,conil viadell’Aifa proviene da www.inews24.it.