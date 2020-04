Coronavirus, scelta l’app di contact tracing: si chiamerà ‘Immuni’ (Di venerdì 17 aprile 2020) E’ stata scelta l’app di contact tracing. Funziona con il Bluetooth e non sarà obbligatoria. ROMA – E’ stata scelta dal commissario Arcuri l’app di contact tracing per la ‘fase 2’ dell’emergenza Coronavirus. Con questo programma il Governo spera di poter tenere sotto controllo la diffusione dell’epidemia nei primi mesi dopo la ripartenza in attesa del vaccino. Il numero uno per l’emergenza sanitaria ha firmato un’ordinanza che prevede la cessione gratuita della licenza d’uso del software alla società Bending Spoons, la quale si occuperà anche degli aggiornamenti necessari nel corso dei mesi. Il nome di questa app sarà Immuni. Funziona con il Bluetooth e non sarà obbligatoria Il progetto è al vaglio della task force guidata da Colao ma nelle prossime settimane ... Leggi su newsmondo Immuni - cos’è e come funziona l’app per il tracciamento del coronavirus scelta dal Governo

