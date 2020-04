Coronavirus | morto Luis Sepulveda

(Di giovedì 16 aprile 2020). Lo scrittore era risultato positivo al Covid-19 e aveva iniziato una lunga battaglia contro la malattia. MADRID (SPAGNA) –. Lo scrittore cileno era ricoverato in ospedale Le ultime indiscrezioni riportavano che l’uomo era in coma e con la respirazione assistita. La notizia era stata smentita dalla moglie dell’uomo. Poi nella mattina del 16 aprile la notizia della morte del noto scrittore, che sarebbe deceduto a causa delle complicazioni del Covid-19.Dopo una lunga battaglia di un mese circa contro il, lo scrittore cilenodell’ospedale di Oviedo, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19. Sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero si sono susseguite ...

Lo scrittore Luis Sepulveda è morto per coronavirus a Oviedo. Aveva 70 anni. Lo riferisce l'Efe che cita fonti vicine all'autore cileno.Luis Sepulveda, che a marzo era atteso in Italia per parlare di "Coraggio" al festival dei piccoli e medi editori 'Più libri più liberì, cancellato per la pandemia, è morto giovedì 16 aprile a Oviedo.