Cobolli Gigli: «Juve in B? Moratti stappò lo champagne. Perchè Del Piero non è in società?» (Di giovedì 16 aprile 2020) Cobolli Gigli ha parlato a Road 2 sport della Juve e del processo di Calciopoli del 2006. Le parole dell’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è stato intervistato da Road 2 Sport dove è tornato a parlare anche della retrocessione del club bianconero in Serie B. GUIDO ROSSI – «Non capivo l’odio e l’accanimento mediatico nei confronti della Juventus. Guido Rossi essendo tifoso dell’Inter favorì quella che era la sua squadra. Quando la Juve andò in Serie B, Moratti stappò bottiglie di champagne. Anche perché Guido Rossi decise di assegnare lo scudetto all’Inter. Anni dopo venne fuori il fascicolo in cui si dimostrava che anche i nerazzurri erano coinvolti». AGNELLI – «Quando seppi che Agnelli sarebbe tornato alla Juve, fui molto ... Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A - Cobolli Gigli : "Urge finire i campionati - ma ognuno tira l'acqua al proprio mulino"

Cobolli Gigli : "Tagli stipendi? Ognuno farà quello che vuole - come la Juve!"

Coronavirus - Lapo Elkann attacca Cobolli Gigli : 'Invece di criticare Cristiano Ronaldo - prenda esempio' (Di giovedì 16 aprile 2020)ha parlato a Road 2 sport dellae del processo di Calciopoli del 2006. Le parole dell’ex presidente bianconero Giovanni, ex presidente dellantus, è stato intervistato da Road 2 Sport dove è tornato a parlare anche della retrocessione del club bianconero in Serie B. GUIDO ROSSI – «Non capivo l’odio e l’accanimento mediatico nei confronti dellantus. Guido Rossi essendo tifoso dell’Inter favorì quella che era la sua squadra. Quando laandò in Serie B,stappò bottiglie di. Anche perché Guido Rossi decise di assegnare lo scudetto all’Inter. Anni dopo venne fuori il fascicolo in cui si dimostrava che anche i nerazzurri erano coinvolti». AGNELLI – «Quando seppi che Agnelli sarebbe tornato alla, fui molto ...

news24_napoli : Cobolli Gigli: “Per la Juve era stata decisa la Serie C. Moratti stappò… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Cobolli Gigli: '#Juve in Serie B? #Moratti stappò lo champagne. #Nedved non è adatto, perché #DelPiero non è in società?' htt… - AlessioMamini1 : @cmdotcom Cobolli Gigli...sparisci!!! - mazinga_zebra : @JuvePapillon Cobolli Gigli! - CalcioNapoli24 : -