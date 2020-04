Blitz antidroga, arrestato il papà di Desirée Mariottini, morta per un mix di droga e farmaci (Di giovedì 16 aprile 2020) Scoperto un gruppo di spacciatori a Cisterna di Latina. L'organizzatore dello spaccio di cocaina era Gianluca Zuncheddu, il papà di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni morta a ottobre 2018 a causa di un mix di farmaci e droga in un palazzo abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma. Leggi su roma.fanpage Papà di Desirée Mariottini arrestato/ Blitz antidroga - Gianluca Zuncheddu in carcere

Tor Vergata - pusher di cocaina in manette dopo blitz antidroga

Rione Traiano - blitz antidroga - irruzione dal balcone per aggirare le porte blindate (Di giovedì 16 aprile 2020) Scoperto un gruppo di spacciatori a Cisterna di Latina. L'organizzatore dello spaccio di cocaina era Gianluca Zuncheddu, il papà di Desirée, la ragazza di 16 annia ottobre 2018 a causa di un mix di farmaci ein un palazzo abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma.

Open_gol : Stando a quanto hanno ricostruito gli investigatori, «Zuncheddu in particolare è l’organizzatore e fa avere ai push… - Dome689 : Blitz antidroga a Latina, in carcere anche il papà di Desirée Mariottini, la 16enne drogata e violentata in uno sta… - Notiziedi_it : Blitz antidroga a Latina, in carcere anche il papà di Desirée Mariottini, la 16enne drogata e violentata in uno sta… - raveragiuliano : RT @RaiNews: #Desirée morì in uno stabile abbandonato a San Lorenzo (Roma) - proietta : RT @RaiNews: #Desirée morì in uno stabile abbandonato a San Lorenzo (Roma) -