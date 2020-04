Biathlon | una stagione positiva per le giovani ragazze azzurre Dietro a Dorothea Wierer

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il grandeè ormai fermo da un mese, con la Coppa del mondo 2019/2020 che si è cocnlusa in anticipo a causa della grave situazione sanitaria legata al COVID-19 che andava rapidamente ad espandersi in tutto il globo. Le competizioni sono state sospese non solo a livello internazionale, anche i piùe tutti i circuiti minori hanno dovuto arrendersi al virus e, di fatto, quello che si è rivelato un inverno decisamente positivo per i nostri colori, ha salutato anzitempo i suoi appassionati.ha nuovamente trascinato l’Italia sul tetto del mondo, vincendo la seconda sfera di cristallo consecutiva e rendendosi protagonista assoluta dei Mondiali casalinghi ad Anterselva. Lisa VIttozzi ha faticato molto più del previsto, ma le difficoltà incontrate quest’anno serviranno sicuramente alla sappadina per imparare e ...