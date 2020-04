Belle e Sebastien. Amici per sempre su Rai 1 venerdì 17 aprile in prima visione

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 17 aprile 2020)peril terzo capitolo della saga su Rai 1 venerdì 17intv. Trama e Trailer Insu Rai 1 il terzo e ultimo film dedicato all’zia trae il cane, un film per tutta la famiglia in onda venerdì sera 17alle 21:25perè cresciuto, ha 12 anni ed èinseparabile da, che ha anche avuto tre cuccioli meravigliosi. Suo padre Pierre e Angelina si sono sposati da poco e progettano di trasferirsi in Canada.è amareggiato, perché non vuole lasciare il nonno e, come se non bastasse, arriva in paese un presunto proprietario di. Un’avventura emozionante, un terzo capitolo capace di conquistare tutti che ha incassato 2.8 milioni in Italia e 17.3 a livello mondiale, in Francia è uscito il 14 ...