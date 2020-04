Torneremo ad abbracciarci | ricordando

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

_Carabinieri_ : Torneremo ad abbracciarci e sarà ancora più bello, perché il tempo più importante è quello trascorso insieme a chi… - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa edizione magica di #GFVIP: torneremo presto a stringerci, ad abbracciarci, a… - guardiacostiera : L’Italia è un paese meraviglioso. Torneremo ad abbracciarci. #GuardiaCostiera #SAR #SicurezzaDellaNavigazione… - francesca04701 : RT @giusepp83253744: Torneremo a ubriacarci, a guardare l'alba dopo una serata, con i postumi, ad essere spensierati, a divertirci, a mangi… - citynowit : Coronavirus - L'energia positiva di Giorgia arriva dall'India: 'Torneremo ad abbracciarci presto' - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Torneremo abbracciarci

LA NAZIONE

Usciremo dalle nostre case e ritorneremo ad abbracciarci. A onorare chi non c’è più. A donare calore e presenza dopo tanti giorni di lontananza. Ritorneremo. È notte in Brianza e io non posso dormire ...ad abbracciarci, ad andare uniti al ristorante o riprenderemo quel viaggio in aereo che avevamo lasciato in sospeso. Il confine resta il vaccino: l’economia come la conosciamo non potrà che ripartire ...