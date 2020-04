Somiglianza tra Violeta Mangrinan e Francesca Del Taglia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Violeta Mangrinan mi ricorda Francesca Del Taglia. F@stidio Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo ... Leggi su isaechia Somiglianza tra Luigi Mastroianni e Pino Daniele

Somiglianza tra Annamaria Bucci - dama del Trono over di ‘Uomini e Donne’ - e Mietta

Somiglianza tra Giulia De Lellis e Asia Gianese (Di mercoledì 15 aprile 2020) Giulia De Lellis mi ricorda Asia Gianese. Che ne pensate?

inarteziogio : Ho rivisto il finale di #pechinoexpress: solo io noto una certa somiglianza tra Water under the bridge e All the stars? - mxwonseok : Sono sempre più impressionato dalla somiglianza tra Seola e me- ?? - Raphaelhotsgdr : In effetti noto qualche somiglianza tra te e lei - AriannaVelletr1 : RT @scivolidinuovo_: l'unica somiglianza tra le lezioni normali e quelle online è che di alcune materie non capisco mai niente - scivolidinuovo_ : l'unica somiglianza tra le lezioni normali e quelle online è che di alcune materie non capisco mai niente -

È il più famoso tra i romanzi di Tiziano Sclavi, scritto nei primi anni Ottanta ... da parte di Recchioni e Dossena è proprio di averlo riportato alla luce come pietra angolare del canone ...

L’estenuante negoziato - raccontano le cronache di allora che non bisogna confondere con quelle odierne nonostante la somiglianza - venne sbloccato grazie alla minaccia di un veto di Italia e Spagna ...

