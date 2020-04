"Se la storia deve giudicare...". Mario Giordano salta in studio per umiliare Conte: "Un fallimento mostruoso!" (Di mercoledì 15 aprile 2020) "Di Giuseppe Conte si può parlare solo bene, ma...". Mario Giordano non sta nella pelle e saltella in diretta a Fuori dal coro: sta per mandare in onda alcune dichiarazioni del premier con le promesse fatte agli italiani prima del vertice europeo di settimana scorsa: "Mes inadeguato, no. Eurobond la soluzione, assolutamente sì. La storia è con noi e vedremo che piega prenderà la storia". Tornato in studio, Giordano infierisce: "Il risultato finale qual è? Conte diveva no al Mes, e l'Europa ha detto sì. Conte diceva sì agli eurobond e l'Europa li ha tolti. Se la storia deve giudicare, Conte ha fatto un fallimento... mostruoso!". Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : nuova protesta sindaco Messina sullo Stretto ‘Questa storia deve finire’

borghi_claudio : Vedo confusione fra eurogruppo e decisione finale sul MES. La storia è semplice: l'Eurogruppo non decide nulla, pre… - carlosibilia : Egregio @GiuseppeConteIT, chiaro e cristallino. L'Europa deve dimostrare di essere all'altezza della Storia. No pat… - pfmajorino : I porti devono sempre stare aperti. Non è una posizione che può cambiare in base a chi sta al governo È una quest… - Noovyis : ('Se la storia deve giudicare...'. Mario Giordano salta in studio per umiliare Conte: 'Un fallimento mostruoso!')… - riveacorymbosa : Questa storia che vado a letto alle 9 di sera e mi sveglio alle 7 del mattino deve finire ?? #QuaratineLife -

Trotula, la prima donna medico d’Europa

Stiamo parlando della prima donna medico e scienziata della storia europea, Trotula, vissuta nel corso dell’XI secolo. Per ricostruire le cui vicende, distinguendo il falso dal documento storico, si ...

