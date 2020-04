Scoperti 6 nuovi ceppi di Coronavirus in diverse specie di pipistrelli (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un team dello Smithsonian’s Global Health Program hanno scoperto 6 nuovi ceppi di Coronavirus in diverse specie di pipistrelli, appartenenti alla stessa famiglia del SARS-CoV2, ma non strettamente correlati geneticamente all’attuale epidemia: lo studio è stato pubblicato su Plos One. Il team ha raccolto campioni di saliva e feci di 11 diverse specie di pipistrelli in alcune zone del Myanmar, al confine con India e Bangladesh, ottenendo oltre 750 campioni da maggio 2016 ad agosto 2018: “Abbiamo confrontato i Coronavirus trovati con quelli noti, scoprendone ben sei completamente sconosciuti, ai quali sono stati assegnate le denominazioni PREDICT-CoV-47, -82, -90, -92, -93 e -96“, ha precisato Marc Valitutto del Global Health Program. “Questi nuovi ceppi sono stati trovati su tre diverse specie di pipistrelli: lo Scotophilus heathii, il Chaerephon ... Leggi su meteoweb.eu Scoperti 6 nuovi coronavirus nei pipistrelli : “Migliaia ancora sconosciuti - è necessaria un’attenta sorveglianza per prevenire le pandemie”

palermo24h : Coronavirus: scoperti 6 nuovi ceppi in diverse specie di pipistrelli - VoceAmicaItalia : #scienza scoperti nei pipistrelli del #Myanmar altri 6 ceppi di #virus 'parenti' del #Covid

