Riforma pensioni 2020, ultime 15 aprile su Quota 100: lavoratori grati a Cazzola (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le ultime notizie ad oggi 15 aprile giungono a seguito dell’editoriale pubblicato ieri dal Professor Cazzola sul nostro sito in cui parlava di Quota 100 e di come questa possa essere riconsiderata alla luce del nuovo contesto economico attuale seppur egli si sia sempre detto contrario alla misura ed ai requisiti necessari per entrarvi, che avvantaggiano tutto sommato solo una parte della popolazione e nemmeno la più bisognosa di un’uscita anticipata. In un contesto di emergenza come quello attuale, dice il professore, la Quota 100 può tutto sommato tornare utile e ‘salvare il salvabile’. Dunque non più una misura pensata, come era nelle intenzioni del Governo, ma per Cazzola mancate, per incrementare l’occupazione, ma per diminuire la disoccupazione. I lavoratori hanno commentato l’editoriale con molta gratitudine, ... Leggi su pensionipertutti Riforma pensioni 2020 - ultimissime Cazzola : ‘Su quota 100 ho cambiato idea’

