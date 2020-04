Rasmussen | fenomenologia del tardo fascismo

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 16 aprile 2020) Mikkel Boltè uno storico dell’arte che ha analizzato le avanguardie, dal Novecento ai nostri giorni, e un attivista politico che fa riferimento alla tradizione della sinistra rivoluzionaria. In La controrivoluzione di Trump.e democrazia (Agenzia X, pp. 150, euro 14) è proprio da questi orizzonti che analizza la presidenza di Trump.riprende l’analisi del «capitalismo come religione» di Walter Benjamin, sostituendo «capitalismo» con «democrazia». La democrazia come mito che abolisce ogni possibilità di realizzare e immaginare … Continua L'articolodelproviene da il manifesto.