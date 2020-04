Raggi: grazie a idraulico intervenuto a casa contagiato (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Lavoro di squadra con Protezione Civile e Croce Rossa per riparare perdite” Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “A Roma nessuno viene lasciato indietro. Qualche giorno fa Lorenzo, che di mestiere fa l’idraulico, ha potuto effettuare un intervento a casa di un paziente positivo Covid. Nell’abitazione si registravano delle perdite d’acqua che dovevano essere sistemate al più presto. grazie al supporto della Protezione civile capitolina e della Croce Rossa, Lorenzo ha potuto effettuare l’intervento in totale sicurezza”. “Quando- continua la Raggi- e’ arrivato sul posto, il personale della Croce Rossa lo ha vestito dotandolo di tutti i dispositivi di sicurezza per poter realizzare il sopralluogo. Un lavoro di squadra, un momento importante di ... Leggi su romadailynews Raggi : grazie a Polizia di Stato per impegno straordinario - oggi più che mai

“Bella e coraggiosa” : Milo Manara disegna una volontaria per dire grazie alla Croce rossa

Palumbo : su supermercati Raggi dovrebbe dire grazie a Regione Lazio (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Lavoro di squadra con Protezione Civile e Croce Rossa per riparare perdite” Roma – La sindaca di Roma, Virginia, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “A Roma nessuno viene lasciato indietro. Qualche giorno fa Lorenzo, che di mestiere fa l’, ha potuto effettuare un intervento adi un paziente positivo Covid. Nell’abitazione si registravano delle perdite d’acqua che dovevano essere sistemate al più presto.al supporto della Protezione civile capitolina e della Croce Rossa, Lorenzo ha potuto effettuare l’intervento in totale sicurezza”. “Quando- continua la- e’ arrivato sul posto, il personale della Croce Rossa lo ha vestito dotandolo di tutti i dispositivi di sicurezza per poter realizzare il sopralluogo. Un lavoro di squadra, un momento importante di ...

virginiaraggi : Oggi #StradeNuove ci porta a via Monte del Marmo, nel quadrante nord-ovest di Roma. Un intervento atteso da molto t… - cronacadiroma : La Sindaca #Raggi: “Supporto alle famiglie grazie a tante iniziative solidali” - FernandoSgrunt2 : RT @carlakak: Grazie a V.Raggi Roma risulta essere la città più controllata dalle Forze dell'Ordine che impediscono pazzie a quei deficient… - PiLu975 : @paolinab 1) infatti non ho capito perché ha scritto a Raggi 2) grazie per avermi taggato co i pizzardoni - M5S_No_Grazie : RT @giornalettismo: Virginia #Raggi sottolinea come nella capitale i #runner vengano rincorsi dai droni se cercano di scappare e c'è chi do… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi grazie Raggi: grazie a idraulico intervenuto a casa contagiato RomaDailyNews Raggi: Coronavirus, tantissime iniziative solidarietà, anche da Vigili

Roma – Virginia Raggi attraverso il profilo Facebook ha voluto sottolineare le tante iniziative di solidarietà che in queste settimane sono state portate avanti anche dalla Polizia Locale di Roma ...

Sakura Wars, le prime impressione tra timidi flirt e raggi gamma

Per quanto acerbo graficamente e fin troppo di nicchia riguardo i contenuti, Sakura Wars lascia ben sperare, grazie all'impalcatura anime che lo sorregge, e a un cast di doppiatori e animatori di prim ...

Roma – Virginia Raggi attraverso il profilo Facebook ha voluto sottolineare le tante iniziative di solidarietà che in queste settimane sono state portate avanti anche dalla Polizia Locale di Roma ...Per quanto acerbo graficamente e fin troppo di nicchia riguardo i contenuti, Sakura Wars lascia ben sperare, grazie all'impalcatura anime che lo sorregge, e a un cast di doppiatori e animatori di prim ...