Ok a Dl Olimpiadi, R.Lombardia: ora snellire burocrazia (Di mercoledì 15 aprile 2020) "Quello compiuto oggi è un passo atteso e importante verso la realizzazione dei Giochi invernali, in programma sulle nostre montagne fra meno cinque anni e mezzo, ma non basta. La Regione è già partita con finanziamenti e propulsione a progetti di sua competenza. Serve che il Governo attui uno 'snellimento' burocratico che permetta di dimezzare i tempi per i lavori di competenza statale". Lo ha scritto in una nota Antonio Rossi, campione olimpico e sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, a commento dell'approvazione da parte della Camera del disegno di conversione del decreto sulla Legge Olimpica. Ora toccherà al Senato esprimersi in via definitiva. Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'istituzione di Infrastrutture Milano-Cortina 2026, realtà che si occuperà della realizzazione delle ... Leggi su ilfogliettone LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In arrivo 40 respiratori per la Lombardia - Olimpiadi rinviate di due anni? (Di mercoledì 15 aprile 2020) "Quello compiuto oggi è un passo atteso e importante verso la realizzazione dei Giochi invernali, in programma sulle nostre montagne fra meno cinque anni e mezzo, ma non basta. La Regione è già partita con finanziamenti e propulsione a progetti di sua competenza. Serve che il Governo attui uno 'snellimento' burocratico che permetta di dimezzare i tempi per i lavori di competenza statale". Lo ha scritto in una nota Antonio Rossi, campione olimpico e sottosegretario alla Presidenza della Regionecon delega ai Grandi eventi sportivi, a commento dell'approvazione da parte della Camera del disegno di conversione del decreto sulla Legge Olimpica. Ora toccherà al Senato esprimersi in via definitiva. Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'istituzione di Infrastrutture Milano-Cortina 2026, realtà che si occuperà della realizzazione delle ...

desantismar : RT @porelmorro: Notare poi la genialità di comunicazione: si è c’è qualche problemino in Lombardia muoiono un po’ più di altri posti...ma t… - MarceVann : RT @porelmorro: Notare poi la genialità di comunicazione: si è c’è qualche problemino in Lombardia muoiono un po’ più di altri posti...ma t… - FPalladini : @Stefibarla @EmanuelaZep @FabRavezzani le olimpiadi ? speculare sui morti ? ok alla diciamo in lombardia va tutto b… - Stefibarla : @EmanuelaZep @FabRavezzani Esatto succede in tutta Italia, ma i troll giallorossi accusano solo la #lombardia perch… - Stefibarla : @NicolaPorro @alesallusti @QRepubblica La #Lombardia è sotto attacco e nutre serpi in seno. Fanno gola le #Olimpiadi invernali del 2026 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Lombardia Ok da Camera a Dl Olimpiadi, R.Lombardia: ora snellire burocrazia askanews Olimpiadi 2026, il ministro: «Grande esempio di lavoro di squadra»

L'esame del decreto sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresenta «un ottimo esempio di un lavoro di squadra nell'interesse del Paese» ha detto oggi ...

Terim annuncia: "Sono guarito". Ok della Camera al decreto Olimpiadi Milano-Cortina

Ore 16.o5 - Ok Camera al decreto Olimpiadi "Oggi la Camera dei deputati ha mandato un messaggio di unità ... Novak Djokovic e la moglie Jelena hanno donato un’ingente somma agli ospedali di ...

L'esame del decreto sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresenta «un ottimo esempio di un lavoro di squadra nell'interesse del Paese» ha detto oggi ...Ore 16.o5 - Ok Camera al decreto Olimpiadi "Oggi la Camera dei deputati ha mandato un messaggio di unità ... Novak Djokovic e la moglie Jelena hanno donato un’ingente somma agli ospedali di ...