Hilary Duff con i capelli blu: in quarantena dice addio al biondo e si tinge i capelli da sola (Di mercoledì 15 aprile 2020) Hilary Duff è in quarantena come tutti e a quanto pare ha trovato la soluzione ideale per sopperire alla chiusura dei parrucchieri. Si è tinta i capelli da sola, dicendo addio al biondo e passando a un colore decisamente più insolito e brillante, il blu. Leggi su fanpage Miley Cyrus rivela che Hilary Duff è stata la sua fonte d’ispirazione

I Razzie Awards 2020 - i peggiori del cinema : tra gli attori vincono Hilary Duff e John Travolta

Hilary Duff contro i "millenial coglions" - (Di mercoledì 15 aprile 2020)è income tutti e a quanto pare ha trovato la soluzione ideale per sopperire alla chiusura dei parrucchieri. Si è tinta ida sola,ndoale passando a un colore decisamente più insolito e brillante, il blu.

Michi00Michela : RT @fallinzay: Per me Cenerentola con Camila Cabello è il risultato di una mancanza di creatività. Tralasciando il live action Disney, abbi… - duaw4ntto : RT @fallinzay: Per me Cenerentola con Camila Cabello è il risultato di una mancanza di creatività. Tralasciando il live action Disney, abbi… - fallinzay : Per me Cenerentola con Camila Cabello è il risultato di una mancanza di creatività. Tralasciando il live action Dis… - liIymontgomery : tipo Lizzie McGuire da liceale a popstar mamma mia Hilary Duff fighissima l’ultimo anno di liceo - TheRedHead_blog : Hilary Duff dice addio ai suoi capelli biondi e rivela il nuovo look -

Ultime Notizie dalla rete : Hilary Duff Hilary Duff con i capelli blu: in quarantena dice addio al biondo e si tinge i capelli da sola Donna Fanpage Hilary Duff con i capelli blu: in quarantena dice addio al biondo e si tinge i capelli da sola

L'ultima ad averlo fatto è stata Hilary Duff, che ha pensato bene di dire addio al biondo per la prima volta dopo anni. Si è chiusa nel bagno della sua dimora e ha tinto i capelli da sola, optando per ...

Hilary Duff e le altre star in quarantena che tingono i capelli di rosa, azzurro e non solo

L'attrice Elle Fanning, per esempio, ha optato per il rosa fragola per festeggiare i suoi 22 anni. E Hilary Duff si è trasformata in fata turchina Think Pink! Pensiamo in rosa, pensiamo positivo.

L'ultima ad averlo fatto è stata Hilary Duff, che ha pensato bene di dire addio al biondo per la prima volta dopo anni. Si è chiusa nel bagno della sua dimora e ha tinto i capelli da sola, optando per ...L'attrice Elle Fanning, per esempio, ha optato per il rosa fragola per festeggiare i suoi 22 anni. E Hilary Duff si è trasformata in fata turchina Think Pink! Pensiamo in rosa, pensiamo positivo.