Coronavirus, Travaglio su La7: “Lombardia e Piemonte? Due Regioni in balia degli eventi. Il governo dovrebbe commissariarle” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Salvini dice che l’apertura di un’inchiesta sui morti nelle Rsa lombarde è di pessimo gusto? Le inchieste non sono né di buon gusto, né di cattivo gusto. Se ci sono notizie di reato e denunce, soprattutto di medici che peraltro erano definiti fino all’altro giorno giustamente ‘eroi’, il magistrato è obbligato a procedere”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della trasmissione “Otto e mezzo” (La7). “Più l’inchiesta è vicina ai fatti – continua – più i magistrati riescono a ricostruire fatti e carte prima che vengano fatti sparire. Qui si parla di morti che attendono una spiegazione. Ci sono morti inevitabili per l’inevitabilità di un’epidemia di quelle proporzioni, ma ci sono anche errori umani e ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Marco Travaglio propone di commissariare Lombardia e Piemonte

Coronavirus - Travaglio ad ‘Accordi&Disaccordi’ (Nove) : “Regione Lombardia non ne ha azzeccata mezza : lo prova il j’accuse dei medici”

Zaia, con tutti i suoi limiti, ha una strategia, ha fatto delle cose e ha portato la sua Regione fuori dall'emergenza". Travaglio aggiunge: "Chi va a spiegare ora ai veneti e ai molisani, che hanno ...

Coronavirus, a Montebelluna sala parto riservata alle madri positive al Covid-19

Ciò anche garantendo la presenza del padre durante il travaglio». A questa sala parto per partorienti contagiate o sospette ... per non parlare delle semplici visite. Anche un portatore di Covid-19 ...

