Coronavirus, Protezione Civile: i dati di oggi 15 aprile. Calano le terapie intensive (Di mercoledì 15 aprile 2020) Diretta conferenza stampa della Protezione Civile del 15 aprile h. 18,00. Nuovi aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Continuano a calare i casi positivi le persone guarite. 38.092 le persone guarite e Calano i ricoveri in terapia intensiva. Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 105.418 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 165.155 i casi totali. Nel dettaglio i dati delle Regioni della Protezione Civile ore 17,00 I casi attualmente positivi sono 32.921 in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in Piemonte, ...

