Coronavirus | il sindaco Decaro Anci | Non avrei riaperto le librerie | ora gli altri non

Una donna di Giove di 64 anni è morta a causa del Coronavirus. Era stata ricoverata giorni fa in ospedale. La notizia della morte della donna, molto conosciuta e stimata in paese, è stata comunicata ...

Coronavirus: revocato l’isolamento contumaciale per 5 soggetti residenti nel territorio di Orvieto

ORVIETO – Con apposite ordinanze, martedì 14 aprile il Sindaco ha revocato i provvedimenti di isolamento contumaciale a cui erano sottoposti cinque residenti del Comune di Orvieto risultati positivi ...

