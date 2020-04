Coronavirus | i casi totali in Toscana salgono a 7666 +1 | 9% con 556 morti e 693

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Secondo i dati rilevati da Regioneentro le ore 12 di mercoledì 15 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono 7.666 idi positività alriscontrati nella nostra regione, 139 in più rispetto a ieri. Qui di seguito il numero dicumulati di positività per le province toscane, con la variazione rispetto a ieri: ricordiamo che il dato si riferisce non alla provincia di residenza, bensì a quella in cui è stata eseguita la diagnosi. Sono 2.372 icomplessivi a oggi a Firenze (61 in più rispetto a ieri) , 411 a Prato (7 in più), 516 a Pistoia (3 in più), 881 a Massa (8 in più), 1.073 a Lucca (12 in più), 733 a Pisa (6 in più), 415 a Livorno (5 in più), 522 ad Arezzo (35 in più), 375 a Siena (2 in più), 368 a Grosseto ...