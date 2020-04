Coronavirus | Bossetti la lettera dal carcere sul virus | Un bastardo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Massimo, condannato all'ergastolo per l'uccisione di Yara Gambirasio, scrive unadal: "Questonon guarda in faccia a nessuno" "Questonon guarda in faccia nessuno". Comincia così la lungache Massimo Giuseppe, l'assassino di Yara Gambirasio, ha scritto al conduttore di Telelombardia, Marco Oliva, a proposito dell'epidemia. Il muratore di Malpello, all'ergastolo presso ildi Bergamo per il truce assassinio della tredicenne di Bremabate di Sopra, avvenuto il 26 novembre 2010, rivela le sue paure a fronte di un'emergenza sanitaria che non risparmia neanche i detenuti. "Questonon guarda in faccia a nessuno - scrive il 44enne - e anche se i colloqui con familiari e avvocati sono stati sospesi, qui rimangono ancora troppe figure che escono ed entrano ...

vito22222 : E chi se ne frega di Bossetti,solo in Italia certe merde stanno in carcere,in altre nazioni più civili stava sottot… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bossetti

il Giornale

Un elemento essenziale questo per la sicurezza di tutti , e fondamentale nell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Altro fattore decisivo per l'utilizzo di TOBIS è che non serve alcuna installazio ...Il sistema informatico installato in alcune casse dei supermercati Conad non consente ai beneficiari dei buoni spesa, assegnati dal Comune per l'emergenza Coronavirus, di prendere prodotti in offerta ...