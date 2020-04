Ben 2 italiani su 3 stanno con Conte nel sondaggio politico: più del doppio di Salvini oggi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Durante la trasmissione DiMartedì è stato reso noto un sondaggio politico riguardante la classe politica italiana, più nel dettaglio si è parlato dell’efficacia o meno delle misure adottate del Governo Conte in questa fase di emergenza Coronavirus. Si è trattato di un sondaggio IPSOS illustrato da Nando Pagnoncelli ed ha mostrato come la maggioranza degli italiani abbia ritenuto, fino ad ora, assolutamente efficaci le misure restrittive adottate dal Governo al cospetto del Covid-19. Il sondaggio politico di oggi 15 aprile contrappone Conte e Salvini Un ulteriore studio, dopo quello pubblicato più o meno una settimana fa. Attraverso questo sondaggio politico è emerso come il 70% degli italiani ritenga valide o molto valide tali misure e solo il 26% invece non le ritiene assolutamente efficaci. C’è però un dato ... Leggi su bufale Sondaggi ai tempi del coronavirus : Conte premiato dagli italiani - Salvini a picco. Bene la Meloni

“Noi siamo italiani - andrà tutto bene”. Il video da brividi dei carabinieri

Calciatori italiani in Captain Tsubasa Rise of New Champions : nuove immagini per il gioco di Holly e Benji (Di mercoledì 15 aprile 2020) Durante la trasmissione DiMartedì è stato reso noto unriguardante la classe politica italiana, più nel dettaglio si è parlato dell’efficacia o meno delle misure adottate del Governoin questa fase di emergenza Coronavirus. Si è trattato di unIPSOS illustrato da Nando Pagnoncelli ed ha mostrato come la maggioranza degliabbia ritenuto, fino ad ora, assolutamente efficaci le misure restrittive adottate dal Governo al cospetto del Covid-19. Ildi oggi 15 aprile contrapponeUn ulteriore studio, dopo quello pubblicato più o meno una settimana fa. Attraverso questoè emerso come il 70% degliritenga valide o molto valide tali misure e solo il 26% invece non le ritiene assolutamente efficaci. C’è però un dato ...

esisley : RT @CiceroM5S: Li stavo aspettando.... #PDIOTIDEMMERDA Questa volta, come tante altre, vanno a 'braccetto' con #ABBERLUSCONE Gli ITALIANI… - Surfiniae : RT @CiceroM5S: Li stavo aspettando.... #PDIOTIDEMMERDA Questa volta, come tante altre, vanno a 'braccetto' con #ABBERLUSCONE Gli ITALIANI… - luca94057702 : @nzingaretti ma xche’ nn si pensa all’Unione di intenti piuttosto di far sempre battaglie ideologiche ma avete capi… - antonialaco00 : @BelpietroTweet ./. Si parte subito con la fiducia riposta in Conte, sempre più leader e sempre più amato dagli ita… - LukeYellow46 : RT @CiceroM5S: Li stavo aspettando.... #PDIOTIDEMMERDA Questa volta, come tante altre, vanno a 'braccetto' con #ABBERLUSCONE Gli ITALIANI… -

Ultime Notizie dalla rete : Ben italiani Ben 2 italiani su 3 stanno con Conte nel sondaggio politico: più del doppio di Salvini oggi Bufale.net Osservatorio Politecnico di Milano: pagamenti con carta in Italia valgono 270 miliardi nel 2019

“L’incremento riscontrato, seppure più alto della media europea guardando ai dati 2018 (+16%), non risulta però sufficiente per permettere all’Italia di scalare la classifica continentale e andare ...

Fmi, bene reazione bilancio Italia, forte e appropriata

(ANSAmed) - NEW YORK, 15 APR - L'Italia è fra i Paesi più colpiti dal coronavirus. "La reazione di bilancio è stata forte e appropriata, la sosteniamo. Sta alla politica italiana decidere se usare il ...

“L’incremento riscontrato, seppure più alto della media europea guardando ai dati 2018 (+16%), non risulta però sufficiente per permettere all’Italia di scalare la classifica continentale e andare ...(ANSAmed) - NEW YORK, 15 APR - L'Italia è fra i Paesi più colpiti dal coronavirus. "La reazione di bilancio è stata forte e appropriata, la sosteniamo. Sta alla politica italiana decidere se usare il ...