YouTube suddivide in capitoli i video lunghi

(Di martedì 14 aprile 2020)sta testando la suddivisione indei. (fonte: Android Police)è al lavoro su una funzione che renderà più facile individuare i momenti salienti di un. La piattaforma sta infatti testando la possibilità di aggiungere una suddivisione inche consentirà agli utenti di saltare alla parte deldi loro interesse. Navigando tra i diversipresenti sul portale è possibile notare che molti filmati, soprattutto i tutorial, spesso raggiungono il tema annunciato nel titolo dopo una lunga introduzione o dopo cenni teorici spiegati per fornire all’utente un know how più ampio dell’argomento al quale si stanno approcciando.Chapters, questo il nome della funzionalità, permetterà la suddivisione deiincome avviene per i film sui dvd o i blue ray. ...

Ultime Notizie dalla rete : YouTube suddivide

ilBianconero

Una nuova funzione, simile a quella di dvd e blue-ray, per individuare le scene salienti e saltare fino al contenuto desiderato. Al via il test YouTube è al lavoro su una funzione che renderà più ...YouTube sta lanciando una nuova funzione per i propri filmati. Come notato da Android Police, infatti, la piattaforma di Google sta tesando la possibilità di suddividere i video in "Capitoli", per ...