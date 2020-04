Ue: Meloni, Italexit? No, al limite mandiamo via i tedeschi... (Di martedì 14 aprile 2020) "La soluzione non è l'uscita dall'Europa. Noi siamo indispensabili per quest'Unione europea, la possiamo rifondare e dipende anche da noi. Senza di noi l'Europa non esiste, non esisterebbe l'euro. Siamo i fondatori. Serve un'Europa che si occupi delle grandi questioni strategiche, ma senza strumenti che favoriscono qualcuno a sfavore di altri. Servono meccanismi di compensazione, come gli Eurobond. Se i tedeschi continuano a fare quelli che 'io voglio tutto', allora, forse, non è che dobbiamo uscire noi dall'Europa, mandiamo via i tedeschi'". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a "Fuori dal coro" su Rete 4. Leggi su agi (Di martedì 14 aprile 2020) "La soluzione non è l'uscita dall'Europa. Noi siamo indispensabili per quest'Unione europea, la possiamo rifondare e dipende anche da noi. Senza di noi l'Europa non esiste, non esisterebbe l'euro. Siamo i fondatori. Serve un'Europa che si occupi delle grandi questioni strategiche, ma senza strumenti che favoriscono qualcuno a sfavore di altri. Servono meccanismi di compensazione, come gli Eurobond. Se icontinuano a fare quelli che 'io voglio tutto', allora, forse, non è che dobbiamo uscire noi dall'Europa,via i'". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia, a "Fuori dal coro" su Rete 4.

fisco24_info : Ue: Meloni, Italexit? No, al limite mandiamo via i tedeschi...: 'La soluzione non è l'uscita dall'Europa. Noi siamo… - AlessandroTel90 : Non credo di errare di molto, se propongo al @Mov5Stelle, a @GiuseppeConteIT ed a @luigidimaio: andiamo ad Elezioni… - sweetandspyce : @fidel70 @ladradifiori Un paese civile non dovrebbe avere 600.000 irregolari, solo dei #cialtroni #sinistri possono… - salcinz : RT @alfredobianchi: @salcinz Salvini & Meloni vogliono i soldi, tanti e gratis. Altrimenti Italexit. Chissà come piangono se ce ne andiamo. -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Italexit Ue: Meloni, Italexit? No, al limite mandiamo via i tedeschi... AGI - Agenzia Italia Ue: Meloni, Italexit? No, al limite mandiamo via i tedeschi...

Servono meccanismi di compensazione, come gli Eurobond. Se i tedeschi continuano a fare quelli che 'io voglio tutto', allora, forse, non è che dobbiamo uscire noi dall'Europa, mandiamo via i tedeschi' ...

Sondaggio Tecnè, il centrodestra vola al 50 per cento. I dati partito per partito

L’istituto Tecnè è da settimane che registra il sorpasso del partito di Giorgia Meloni sul Movimento guidato attualmente da Vito Crimi ... Erano il 65% due anni fa. Invece ora chi auspica l’Italexit è ...

Servono meccanismi di compensazione, come gli Eurobond. Se i tedeschi continuano a fare quelli che 'io voglio tutto', allora, forse, non è che dobbiamo uscire noi dall'Europa, mandiamo via i tedeschi' ...L’istituto Tecnè è da settimane che registra il sorpasso del partito di Giorgia Meloni sul Movimento guidato attualmente da Vito Crimi ... Erano il 65% due anni fa. Invece ora chi auspica l’Italexit è ...