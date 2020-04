Su Google Drive arrivano nuove icone della UI per scansionare i documenti (Di martedì 14 aprile 2020) Google Drive riceve un aggiornamento che porta con sé set di nuove icone a livello della interfaccia per scansionare documenti L'articolo Su Google Drive arrivano nuove icone della UI per scansionare i documenti proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid Le scorciatoie complicano la gestione delle cartelle condivise in Google Drive

Queste due nuove feature di Google Drive e Duo sono già disponibili

Da oggi si possono modificare i PDF in Google Drive grazie ad Adobe (Di martedì 14 aprile 2020)riceve un aggiornamento che porta con sé set dia livellointerfaccia perL'articolo SuUI perproviene da TuttoAndroid.

ParcoSculture : In attesa di poterci godere veramente un bel giro in mezzo alla natura, vi portiamo con Google Earth alla scoperta… - PadreChessa : - DispotechItalia : Il contagio da Covid-19 sarà un rischio anche alla riapertura di tutte le attività, cosa dovranno fare i dentisti p… - ErroSaikron : RT @GTWComic: 'Ultimate Move '| NON CANON #5 EVERY NON CANON - ChaaimJiranan : RT @XXJKsnapp: XXJK >> -

Ultime Notizie dalla rete : Google Drive Come accedere a Google Drive Libero Tecnologia Google Pixel 4a: queste potrebbero essere le specifiche tecniche

Google Pixel 4a: queste potrebbero essere le specifiche tecniche Offerte Gearbest ... 13 APR Pronte le specifiche per connessioni Ethernet a 800 Gbps, per i datacenter del futuro 11 APR Drive USB e ...

Google Meet: cos’è, come funziona e costi

G Suite Basic costa 4,68 euro al mese per ciascuna utenza creata ed offre 30 GB di spazio cloud su Google Drive, un’email aziendale con domino personalizzato; Hangouts Chat e Hangouts Meet (massimo di ...

Google Pixel 4a: queste potrebbero essere le specifiche tecniche Offerte Gearbest ... 13 APR Pronte le specifiche per connessioni Ethernet a 800 Gbps, per i datacenter del futuro 11 APR Drive USB e ...G Suite Basic costa 4,68 euro al mese per ciascuna utenza creata ed offre 30 GB di spazio cloud su Google Drive, un’email aziendale con domino personalizzato; Hangouts Chat e Hangouts Meet (massimo di ...